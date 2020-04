Toys für die Vagina

Das weibliche Äquivalent zum Willy ist das Abdruck-Set "Clone-A-Pussy", um die Vulva in Silikon zu verewigen. "Das Ergebnis sieht nicht nur schön aus, man kann damit auch während des Sex spielen und bei anderen, teureren Varianten, sogar den Penis einführen", sagt Rosa. Von Frauen für Frauen entwickelt wurde der Doppeldildo Four von Wet for her. Die außergewöhnliche Form entfernt sich vom typischen Penisnachbau vieler Toys und funktioniert ähnlich wie ein Strap-On: Das eiförmige Ende wird in eine Vagina eingeführt, das andere Ende deutet zwei Finger an, die vaginal in die andere Person eingeführt werden können. "Das spricht lesbische Paare vielleicht mehr an als die typisch geformten Sexspielzeuge", sagt Rosa. Der Doppeldildo funktioniert auch bei heterosexuellen Paaren, wenn die Frau anal in den Mann eindringen will.