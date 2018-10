Auch Sophie sieht Selbstbefriedigung als "Quality Time": "Ich versuche, es mir regelmäßig zu machen, weil es mich entspannt." Eine volle Schublade mit Toys sorgt für genug Abwechslung.



Nach den Klitoris-Stimulatoren testen wir verschiedene Vibratoren von Fun Factory. "Moody" und "MiSS Bi" überraschen uns besonders.

Mit ihren bunten Farben sehen sie verspielt aus, befriedigen aber zielgenau. "Darling Devil" und "Laya II" enttäuschen dagegen eher.

Egal, der Spaß steht im Vordergrund. Es dauert etwas länger, bis wir uns fallenlassen können. Aber dann törnen wir uns gegenseitig an und fühlen eine gewisse Verbundenheit. Einen vergleichbaren Abend mit anderen Freundinnen können wir uns beide trotzdem nicht vorstellen. "Ich erzähle lieber, wie ich gefickt werde, statt wie ich mich selbst ficke", sagt Sophie.

Nach vier Aufwärmrunden gelangen wir bei Sextoys für den Po an.

Sophie hat mit Toys wie dem Buttplug "B Ball Uno" und der Analkette "Flexi Felix" keine Erfahrung, ist aber auch nicht abgeneigt. "Man muss sich damit Zeit lassen und entspannt sein", rate ich ihr.

Als Sophie sich am Ende traut, ist sie überwältigt vom intensiven Orgasmus. Mit einem Toy im Po und einem in der Muschi fühlt sich der Höhepunkt noch heftiger an. Strahlend und schwer atmend sackt sie zurück ins Kissen. Ein gutes Gefühl, sie so zu sehen. Den Plug habe ich ihr geschenkt. Es war wohl nicht sein letzter Einsatz.