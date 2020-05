Gerechtigkeit

Kurven der Krise: Sieben Grafiken zeigen, wie Corona unseren Alltag verändert hat

Plötzlich geht es um Copy-Paste-Sex, Gemüsekisten und Youtube-Haarschnitte

Schulen versuchen plötzlich digitales Lernen, Universitäten starten Online-Seminare, Wohnungen werden zu Büros: Krisen erzwingen in einer Gesellschaft oft Veränderungen.

Als der Corona-Lockdown begann, wollte ich wissen, wie er unser Leben verändert. Unsere Gedanken, unser Verhalten, unseren Alltag. Internet-Suchbegriffe helfen dabei, sich ein Bild davon zu machen.

Unsere Suchanfragen zeigen, was uns wirklich interessiert

Die gesammelten Suchanfragen ganzer Länder oder Kontinente sind oft aussagekräftiger als das, was wir uns im Alltag womöglich selbst vormachen. Wir joggen mehr, wir suchen regionale Lebensmittel – aber wir interessieren uns auch für Copy-Paste-Sexting und oft mehr für Bastelanleitungen als für Nachrichten.

Wie viele Anfragen genau zu den jeweiligen Themen bei Google auflaufen, verrät der Konzern leider nicht. Die Daten zeigen aber, wie sich das Interesse an bestimmten Themen verändert hat. Der Wert 100 steht dabei für das höchste bislang gemessene Interesse – fällt er in die Corona-Zeit, wissen wir also, dass es noch nie so viele Suchen zu einem Thema gab wie jetzt. Auch nachlassendes Interesse lässt sich nachvollziehen, zum Beispiel beim Thema Fitness.

Sport wird wohl nie mehr so sein wie vor Corona. Fitnessstudios bleiben wegen der Infektionsgefahr bis auf Weiteres geschlossen. Ins Schwimmbad gehen fällt auch aus. Also weichen wir auf Joggen aus oder machen Yoga, wie man an der Häufigkeit der entsprechenden Google-Suchen sieht: