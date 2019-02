Am nächsten Tag sprachen mich mehrere Leute darauf an und fragten, ob ich Bilder von meinen Brüsten rumgeschickt hätte, manche beleidigten mich auch ziemlich heftig, bezeichneten mich als "Schlampe". Ich weiß nicht, was ich nun tun soll.

In meinem Bekanntenkreis machen mich total viele deshalb fertig. Ich verschicke sonst nicht so gedankenlos Fotos von mir, ich dachte eben einfach, ich könnte ihm vertrauen. Was soll ich nun tun?