Zum Thema Kommunikation im Bett





Liebe Männer, bitte sagt etwas.

Ihr seid teilweise so still beim Sex, dass ich überhaupt keinen Schimmer habe, ob euch das gefällt, was gerade passiert. Natürlich sollt ihr mir keinen Roman an die Backe erzählen, aber ein “Oh ja” hat noch niemanden gestört. Wenn ihr den Mund währenddessen nicht aufkriegt, aus Gewohnheit oder Verlegenheit oder warum auch immer, dann sagt es mir danach – dann wird es nächstes Mal noch besser.

Stellungswechsel sollten im Übrigen auch kommuniziert werden. Dabei ist natürlich immer die Frage, wer der “dominante” Part im Bett ist. Wenn es der Mann ist, muss er eben auch die Führung übernehmen und klar machen, was als nächstes passiert. Das geht mündlich oder durch körperliche Signale. Und keine bange: Wenn mir dein Plan nicht passt, werde ich es schon zeigen.







Liebe Frauen, sprecht mit uns!

Sagt uns, was gut war und was scheiße. Zwingt uns nicht zu der idiotischen Frage „Ist irgendwas?“, nur um zu erfahren, warum ihr euch wortlos umdreht und das Licht ausmacht.

Ich war in meinem Sexleben mit selbstbewussten Frauen gesegnet, die mir non-verbal, verbal und auch mal überdeutlich klargemacht haben, was ihnen gefällt und was nicht. Als ich versuchte, meine erste Freundin zu befriedigen, nahm sie mich schließlich so eng an die Hand, dass eine Art Fremdmasturbation daraus wurde. Ich lag daneben und staunte. Und lernte.

Ich weiß, wir reden auch viel zu selten über unsere Wünsche, aber so kommen wir ja auch nicht weiter. Zu akzeptieren, dass ein Partner dauerhaft mehr Spaß am Sex hat, begünstigt ja nicht nur die rape culture. Sie macht unser aller Sex schlechter.