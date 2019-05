Insofern ist es schon ziemlich schade, dass es nie ein aufgeklärtes, männliches Äquivalent zu "Sex and the City” gab. Carl, Sam, Charles und Randy hätten in der Serie beim gemeinsamen Bier über solche Tabus reden können. Charles wäre das zwar fürchterlich peinlich gewesen, Sam hätte aber ungeniert über anale Erfahrungen referiert. Carl hätte das Gespräch in seiner Kolumne reflektiert und Randy hätte es einfach ausprobiert. Am Ende wäre dem Zuschauer klar geworden, dass die Angst vor einer erogenen Zone unberechtigt ist und sich niemand schämen sollte, die eigene Sexualität zu genießen.

Doch sowohl die Serie als auch der entspannte Umgang mit dem Thema lassen auf sich warten. So ist es wenig überraschend, dass nur eine der angefragten Firmen auch Toys für die anale Zone schickte. Dabei ist die Analpenetration eine der wenigen Methoden, wie der Mann mal Penis Penis sein lassen kann – um Lust ganz anders zu erleben.