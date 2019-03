Was haben Maschinen, was Menschen nicht haben?

Bei allen Robotern gibt es immer zwei Ebenen: Das, was echte Maschinen machen können und das, was wir uns gerne vorstellen. In unserer Fantasie sehen Roboter immer wie C3PO aus. Dabei ist jeder Geldautomat eigentlich ein Roboter. Wir haben ständig damit zu tun.

99 Prozent unserer Vorstellungen drehen sich aber um humanoide Roboter, also um Menschen, die wie wir Menschen sein sollen. Dabei ist das ja Quatsch. Wenn bei Peugeot in Frankreich so ein Roboter neue Autos zusammenbaut, muss er nicht lächeln können.