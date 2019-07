Eine Stammkundin, um die 40, bringt in regelmäßigen Abständen eine ganze Kollektion selbstgenähter Ordenskleidung mit. Gemäß unserer Absprache befestige ich sie in ihrer schönsten Nonnen-Tracht rückwärts an unser Andreaskreuz und schlage ihr mit dem Rohrstock auf den Hintern.

Anschließend kuscheln wir üblicherweise lange, und wir diskutieren über diese spezielle und andere Fantasien. Zum Abschluss lecke ich sie sanft zum Orgasmus. Mich fasziniert der Kontrast zwischen Brutalität und Zärtlichkeit; deswegen freue ich mich immer, wenn sie einen Termin mit mir vereinbart.

Ein etwas älterer Herr genießt es, wenn ich ihn in ruhiger Atmosphäre und ohne konstruiertes Machtgefälle mit Nadeln piekse. Für mich persönlich eine Horror-Vorstellung, für ihn eine meditative Auszeit.

Ein Engländer, der mich ab und zu auf seinen Geschäftsreisen besucht, schätzt besonders meinen starken deutschen Akzent. Als böse Nazi-Aufseherin untersuche ich sowohl sein Hygieneverhalten als auch sein entartetes Sexualverhalten. Was andere wohl als No-Go bezeichnen würden, sehe ich als das was es ist: Ein Spiel für Erwachsene in dem erlaubt ist, was beide wollen.