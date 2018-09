Zwei lesbische Pärchen erzählen, dass sie ihr Liebesleben verbessern möchten. Eine Frau hat mit Mitte 20 noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht und möchte an ihrer Angst vor Berührungen arbeiten. Eine Tantra-Lehrerin, die sonst nur Männer massiert, will ihre Scheu vor dem weiblichen Körper verlieren und in Zukunft auch Frauen verwöhnen.