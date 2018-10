Vor Kurzem sagte ein Freund zu mir, er habe das Gefühl, dass Männer immer geiler werden, je länger sie keinen Sex haben. Bei Frauen hingegen, scheine die Lust nachzulassen, bis sie irgendwann ganz erloschen sei.

Ich dachte sofort: Das kann doch bei Frauen nicht anders sein als bei Männern. Ich zumindest hatte in meiner Zeit als Single mal zwei Jahre keinen Sex, am Ende hatte ich es krass nötig.



Was ich mir jedoch erst Tage nach dem Gespräch eingestand: Das Verlangen nach Sex war damals gar nicht wirklich aus meiner unteren Körperhälfte gekommen. Ich hatte irgendwann einfach beschlossen, dass ich wieder Sex haben sollte.



Dabei waren die zwei Jahre wirklich nicht so furchtbar, wie es sich anhört. Mir ging es gut. Ich war nur für mich und mein eigenes Wohl verantwortlich und tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, an dem ich kaum noch einen Gedanken an Sex verschwendete und nur noch selten masturbierte.