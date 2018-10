Ich hörte zunächst selten auf meine eigenen Grenzen. Sachen, die ich eigentlich dickenfeindlich fand, ließ ich durchgehen: Sei es das ach so lustige Kneifen an meinem Bauch, das Beißen in meine dicken Oberarme oder Bewertungen meines Körpers, die mir kein gutes Gefühl gaben. Manchmal sprach ich diese Übergriffigkeit an, oft aber auch nicht.

Ich lerne nur sehr langsam, mich nicht nur selbst zu lieben, sondern auch beim Sex mit Schlanken selbstbewusster zu sein.

Und: Ich stelle immer wieder fest, wie gut es tut, auch mal mit dicken Personen zu schlafen. Ich spüre dann eine besondere Verbundenheit: mehr Respekt füreinander, mehr Vorsicht.

Dass meine Vulva dicker ist, ist nichts Ungewöhnliches für andere Dicke. Auch für hängende Brüste muss weder mein Gegenüber, noch ich mich schämen. Und zwischen dicken Oberschenkeln könnte ich Ewigkeiten verbringen – so schön finde ich sie.

Silvana Denkers "Bodylove" in den Fußgängerzonen Europas – die Fotostrecke: