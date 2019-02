Ich wollte wissen, wie das die Frauen sehen, die sich in den Kommentaren zu unserem Artikel über die Kritik an dem Werbespruch beschwert haben – also habe ich sie angeschrieben. Das sind ihre Antworten:

Gabie, 48, findet: "Es gibt weitaus wichtigere Themen, als eine plumpe Bagelwerbung als frauenfeindlich zu deklarieren. Es ist lediglich ein dummer, inhaltsloser Spruch – genauso könnte man Schwanz ist Schwanz sagen. Was sich wirklich ändern sollte, ist Gewalt an Frauen, ungleiche Bezahlung, oder dass Frauen von manchen Männern als Freiwild gesehen werden. Selbst, wenn ich nackt durch die Gegend rennen würde, hätte niemand das Recht, mich anzutatschen. Einen derben Witz zu reißen, ist hingegen einfach Humor, der nicht jedem passt. Humor ist eben immer individuell. Und nur nebenbei: Frauen, die sich über Sex oder Männer unterhalten, sind mindestens genauso direkt und derbe wie Männer."

Melly, 24, ist der Meinung, die Werbung sei weder lustig noch unlustig: "Ich finde es einfach schade, dass in allem etwas Negatives gesehen wird. Ich habe eine Werbung gesehen, die zwei leckere Bagels zeigt und darüber der Spruch mit dem Loch. Ich sehe nichts Verwerfliches darin. Ja, es ist ein blöder Spruch, der für andere Dinge benutzt wird. Das verstehe ich. Ich habe selbst schon sehr negative Erfahrungen mit frauenverachtenden Männern gemacht. Aber nur weil ein Spruch für einen bestimmten Zwecke verwendet wurde, heißt es nicht, dass das so bleiben muss. Man kann seine Bedeutung doch auch abändern – und ihn damit lustig machen."

Ich muss an etliche Unterhaltungen auf Partys denken, in denen jemand einen altbackenen Satz über Männer oder Frauen rausgehauen hat und wir darüber gelacht haben. Weil ich mich selber nicht mit stumpfen Strukturen identifiziere, mein Gegenüber meiner Annahme nach auch nicht und wir zusammen ruhig mal Mist reden können – finde ich. Ist das also dasselbe?