Auch in Großbritannien ist es unter der neuen Regelung nicht grundsätzlich verboten, Männer am Grill oder Frauen an der Waschmaschine zu zeigen. Vielmehr geht es um "Harmful Stereotypes" (ASA). Stevie erklärt, warum Klischees so problematisch sein können: "Dass Väter in der Fürsorge als inkompetent dargestellt werden, ist gefährlich, weil wir Männer in Care-Berufen brauchen und weil vor allem Väter selbst nicht immer als inkompetent in der Erziehung gesehen werden wollen."

Deswegen wünscht sie sich in Deutschland eine gesetzliche Regelung. Zwar findet Stevie die Idee der freien Selbstkontrolle, wie sie in Großbritannien praktiziert wird, eigentlich gut. Doch der Werberat besäße in Deutschland keinen vergleichbaren Einfluss wie die ASA.