Ob beim Sport, während der Arbeit, beim Feiern oder beim Sex: Es gibt keinen Moment in unserem Leben, in dem wir nach nichts riechen.



Jeder Mensch riecht individuell – an seinem Eigengeruch, am Shampoo, Parfüm oder Waschmittel, erkennen wir einen Menschen wieder. Und manchmal löst dieser Geruch auch etwas aus: zum Beispiel, dass wir uns geborgen fühlen oder sogar Lust haben, einem Menschen näher zu kommen.

Und genau das wollen wir uns in der heutigen Vögelkunde genauer ansehen:

Gibt es bestimmte Duftstoffe, die sexuelle Erregung auslösen?

"Das ist eine gute Frage", sagt Karl Grammer, Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe am Department für Anthropologie der Uni Wien. Tatsächlich gibt es zahlreiche Studien, die sich mit dieser Frage beschäftigen.