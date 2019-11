Leichte Überdehnungen seien zwar schmerzhaft, heilen in der Regel jedoch von ganz allein wieder aus. Dringt der Mann hingegen viel zu tief – vielleicht sogar gegen den Willen der Frau – in die Vagina ein, kann das zu schweren Verletzungen führen.



In diesem Fall werden die Bänder mitunter nicht nur dauerhaft überdehnt, sie können sogar einreißen.

Habe eine Frau das Gefühl, ihre Vagina sei zu weit, liege das in der Regel nicht an dem schlauchförmigen Geschlechtsorgan, sondern am Beckenboden mit seinen Muskelschichten und Bändern, die die Vagina umschließen. "Sind die Muskeln des Beckenbodens angespannt, drücken sie auch die Vagina zusammen und sie fühlt sich enger an."