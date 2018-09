Von dieser Theorie hält Facharzt Louwen wenig. Tatsächlich seien Regelschmerzen sehr individuell. Frauen auf die Idee zu bringen, die Krämpfe ließen sich durch Sex lindern, hält er für wenig sinnvoll.



Vielmehr sollte ein Paar lernen, auf den Körper der Frau zu hören und sich bei Bedarf in Rücksichtnahme üben. "Wenn die Frau gerade keine Lust auf Sex hat, ist das nicht nur in Ordnung, sondern gerade während der zweiten Zyklushälfte auch vollkommen normal", sagt Louwen.

Übrigens: Frauen, die die Pille nehmen, bekommen von all dem Libido-Hin-und-Her in der Regel nichts mit. Viele Präparate halten die Östrogen- und Progesteronwerte täglich weitgehend konstant – die Lust der Frauen ist meist also weder besonders hoch, noch besonders niedrig.