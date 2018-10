Auf der Suche nach der Frage: "Wie wird der Mensch besser im Bett?", haben wir mit ihm über One-Night-Stands, Sex in Beziehung und sexuelle Erfahrungswerte gesprochen.

Herr Voß, wie wird der Mensch besser im Bett?

Sexualität ist ein Prozess. Das bedeutet, dass man natürlich ein Stück weit erst mal Wissen benötigt und üben muss. Menschen müssen also durchaus Erfahrungen sammeln.

Dabei testen Menschen oft ihre Grenzen aus – ist es einfach eine Typ-Frage, ob mir das leichter mit vertrauten Personen oder mit Fremden fällt?

Sich zu entwickeln bedeutet stets, dass wir Grenzen austesten. So ecken Kleinkinder immer wieder an und werden darauf hingewiesen, was anderen Kindern wehtut oder was einfach in der Gesellschaft nicht legitim ist.