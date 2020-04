“Sex mit Liebe ist immer viel besser als Sex ohne Liebe.” Ein Satz, den an so manchem Abend irgendwann irgendjemand gesagt hat, woraufhin fast alle Vergebenen in der Runde zustimmend in ihr Glas nicken.

Nach einem meiner letzten Treffen mit Nina habe ich angefangen zu überlegen, wie das eigentlich ist mit dem Sex ohne Liebe. Dabei musste ich an Tom denken. Und an den großartigen Sex, den wir hatten.

Ich kannte Tom kaum, hatte ein paar Mal mit ihm geschrieben, ihn einmal bei einer Party gesehen - auf der er mir Interesse signalisierte. Ich wusste, dass viele meiner Freunde ihn für ein Arschloch hielten, ich selbst fand ihn reichlich uninteressant - zumindest als Menschen. Körperlich fand ich ihn erstaunlich anziehend.