Den Termin macht Tim per Mail aus. Zwei Wochen muss er darauf warten. Heute fahren wir zusammen mit der U-Bahn zum Gesundheitszentrum. Die Frau am Empfang sieht Tim an, wie nervös er ist, und beruhigt ihn lächelnd. Einmal durch den Gang, hinten links ist das Sprechstundenzimmer. Die Tür ist zu. Also weiter durch den Gang in den offenen Wartebereich. Dort sitzt Tim nun und redet, vor allem wohl um sich selbst zu beruhigen.