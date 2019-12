Tatsächlich ist das Geschäft mit den Puppen umstritten.

Anfang 2019 forderten beispielsweise Frauenrechtsorganisationen in Schweden Gesetze gegen Sexpuppen und Sexroboter. Sie ermutigten Männer dazu, Frauen beim Geschlechtsverkehr wie Objekte zu behandeln und zu erniedrigen, so die Argumentation (Expressen).

Es gibt jedoch auch Befürworter. Eine Sondierungsumfrage unter Sexualtherapeuten, die von der Siegmund Freud Universität in Wien durchgeführt wurde, ergab, dass die meisten der Befragten den Sexpuppen einen therapeutischen Nutzen zutrauen (US National Library of Medicine). Andere Experten sehen in den Attrappen eine Chance für Menschen mit sexuellen Störungen, ihre Neigungen auszuleben, ohne jemanden zu verletzen (The Atlantic).

Für Patrick ist erst mal kein fünfter Besuch im Bordoll geplant: