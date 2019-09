"In einer Beziehung muss oftmals erst ein Raum geschaffen werden, in dem man sich zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag wieder näherkommen kann", sagt der Therapeut. Viele gingen allerdings immer noch davon aus, dass das sexuelle Begehren immer so sein müsse wie in der Anfangsphase einer Beziehung oder bei einem One-Night-Stand.

Marc begegnet aber auch immer mehr Menschen, die sich einer Art der Sexualität zuwenden, die er "Slow Sex" nennt.

"Dabei wird versucht, den ganzen Druck aus der Sexualität zu nehmen. Es geht dann nicht mehr darum, auf einen Orgasmus 'hinzuarbeiten', sondern den Sex als solchen zu genießen, gemeinsam zu entspannen und sich von alten Vorstellungen, wie guter Sex auszusehen hat, zu verabschieden.“

Hat sich also vielleicht einfach die Art, wie wir Sex haben, verändert?

Die Bedeutung der Paarbeziehung ist in den vergangenen Jahren gestiegen, sagt Marc. Darauf lässt auch eine Studie der BZgA schließen, die herausgefunden hat, dass junge Studierende den meisten Sex in festen und monogamen Partnerschaften erleben und die Bedeutung von Treue und Dauerhaftigkeit in diesen Beziehungen zugenommen hat.

Und auch die Männer- und Frauenbilder haben sich geändert.