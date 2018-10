Mit wie vielen Menschen hattest du eigentlich schon Sex? Irgendwann kommt sie, diese Frage. Meist kennt man sich schon eine Weile, hat schon miteinander geschlafen, sich vielleicht ineinander verliebt – und will es dann doch wissen. Aber was antwortet man am besten? Ist man ehrlich, oder korrigiert man die Anzahl ein bisschen – nach oben oder unten, je nachdem?

Was ist die ideale Zahl, mit wie vielen Menschen man im Bett gewesen sein sollte?

Britische Forscher haben sich genau diese Frage gestellt – und herausgefunden: Die meisten Menschen – egal ob Männer oder Frauen – wünschen sich, dass ihre Partner vorher mit zwei oder drei anderen Menschen Sex hatten.