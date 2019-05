Das Problem der Seitenbetreiber: zu wenige Frauen.

Darum gibt es Fake-Profile, hinter denen Menschen wie ich stecken. Melde ich mich an, schlüpfe ich in ihre Rollen. Ich bin zwischen 18 und 80 und habe Namen, die an Schüler-VZ erinnern: Zoe77, KittyKat und Nachttiger. Die Profile sind realistisch und sehr unterschiedlich.

Für den schüchternen Tommy007 bin ich Katia, Lehrerin und im Bett gerne zärtlich. EAT_MY_DICK, steht dagegen auf SM. Für ihn werde ich zur Top-Managerin und schreibe Dinge wie: "Ab sofort wirst du alles tun was ich sage! Knie dich hin, Sklave!"

Ich bin ziemlich gut. Mehrere Männer markieren meine Fake-Profile als Favoritinnen und bleiben "noch ein bisschen wach" für mich, wenn ich sie darum bitte.

Aber so langsam kommen mir Zweifel.

Da ist dieser Ordner mit Fotos der Fake-Frauen: leicht bekleidet und in expliziten Posen: in Spitzenunterwäsche und mit gespreizten Beinen auf dem Bett, in Lederoutfit mit Peitsche. Manchmal sind auch nur Brüste oder ein Po zu sehen. Von anderen wiederum gibt es Fotos in voller Bekleidung beim Skifahren oder am Strand.



Ich soll die Bilder verschicken, wenn der Kunde danach verlangt. Aber wer die echten Frauen hinter den Bildern sind und ob sie wissen, dass ich sie fremden Männern in Chats schicke, weiß ich nicht. Ich verdränge den Gedanken lieber.

Und da ist die Selbstausbeutung. Ich verdiene zehn Cent pro Nachricht, an guten Tagen schaffe ich einen Stundenlohn von 6,50 Euro – viel zu wenig.

Ich bin Feministin - das mit diesem Job zu vereinbaren ist manchmal echt hart.

Ich frage mich: Warum fällt mir das chatten so leicht, obwohl ich nie konventionelle Pornos konsumiert habe? Warum gebe ich mir Mühe, mich in SH2000 hineinzuversetzen, der mich auf der "Motorhaube ficken will, bis unser Saft die Kühlerhaube runterläuft"?

Ich erwische mich dabei, wie ich beim Schreiben in die Rolle der naiven Frau falle, die darauf wartet von einem echten Mann verführt zu werden. Nichts funktioniert besser, um Gespräche am Laufen zu halten.

Zum Beispiel, als mir bigdick2 Fotos von seinem muskelbepackten Körper schickt, mit dem er mich "beschützen wird, wann immer nötig" und gleich hinterher ein Bild von seinem erigierten Penis. Ich gebe ihm mit "Ohs" und "Ahs" die Bestätigung, die er will.



Dabei finde ich solches Macho-Gehabe absolut abstoßend.

Ich ärgere mich über mich selbst und beschließe, im nächsten Chat auf Konfrontation zu gehen.

Kurze Zeit geht das überraschend gut. Ich chatte mit Bertoo und frage ihn, ob er mich beim Vorspiel oral befriedigt. Das sei leider nicht so sein "Ding", schreibt er.



Engelchen9 (also ich): "Wir sollten beide Spaß haben und dazu braucht es ein bisschen mehr Gleichberechtigung beim Sex, findest du nicht?"

"Wir sollten beide Spaß haben und dazu braucht es ein bisschen mehr Gleichberechtigung beim Sex, findest du nicht?" Bertoo: "Das war doch nicht so gemeint meine süße. Ich würde alles tun damit du deinen spaß hast, das weisst du.. Sagst du mir was dir gefällt?!? <3"

Boom.



Bertoo: "Mein lieber Schatz; du hast mich mit der Erklärung, wie ihr Frauen "fühlt" so wach und jetzt geil gemacht, daß ich dich jetzt am liebsten fisten möchte als praktischer Ausgleich mit der Theorie zuvor! Hose runter und Beine breit! Willst du das auch?"

Na gut. Wenigstens meine Ausführungen zu Konsens scheinen gefruchtet zu haben.

Mit jedem Chat verstehe ich die Kunden besser: Normalos. Oft mit glücklichen Ehen, in denen es sexuell nicht mehr so läuft. Chatten ist für sie wie Pornos gucken, nur persönlicher.



Am meisten habe ich aber über mich selbst gelernt – und die Menschen um mich herum.

Die Chats gefallen mir. Wenn ich chatte, wird mein Gesicht ganz heiß. Vielleicht ist es mein eigenes, unterbewusstes Begehren, das mich mit einer solchen Leichtigkeit tippen lässt.



Ich war überrascht, wie wenig Verständnis meine Freunde für meinen Job hatten.