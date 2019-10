Einige progressive Vorreiter gab es also, auch schon zu Carrie und Dougs Zeiten. Und eigentlich ist genau diese Beobachtung, wie sich die Frauenfiguren in Sitcoms, Dramaserien oder auch Crimestaffeln verändert haben, für mich schon der Schlüssel, mit "King of Queens" Frieden zu schließen. Weibliche Figuren in älteren Serien waren Hausfrauen, oder einfach "nur" Partnerin, Freundin, ohne Job. In neuen Serien haben sie Führungspositionen. Sie sind schlagfertig, ordnen sich nicht mehr unter, weisen Männern, die ihnen die Welt erklären möchten, die Tür. Klar, gerade die neuen weiblichen Figuren sind Vorbilder – aber eigentlich ist doch die geschaffte Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte das eigentlich bemerkenswerte.