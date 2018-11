Nora redet mit niemandem darüber, dass sie sich fast täglich Wehtut. In der Pubertät fängt sie auch an, sich zu schneiden, an den Armen, manchmal an den Beinen. Nora hat zwar Freunde, trotzdem bemerkt niemand, dass sie auch im Hochsommer langärmlig trägt. Erst ihre Hausärztin spricht Nora auf ihre Narben an.

In Deuschland haben sich zwischen 25 bis 35 Prozent der Jugendlichen mindestens einmal absichtlich selbst verletzt.

Damit gehören wir im Europavergleich zu den Ländern mit den höchsten Fallzahlen. (Ärzteblatt)

Betroffene versuchen mit dem körperlichen Schmerz die eigenen Gefühle zu regulieren. Dabei laufen sie Gefahr, sich Wunden zuzufügen, die gefährlich sind. Und selbst wer aufpasst, trägt die Narben ein Leben lang mit sich.