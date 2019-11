Wenn die Entspannung nicht gleichzeitig als Weiterbildung oder zur Profilschärfung taugt, ist sie für viele nichts wert. Einfach einen bekloppten Film schauen? Lieber eine Doku. Zwei Wochen Strandurlaub? Dann wenigstens zwischendurch einen Ausflug zu einem Ureinwohnerstamm, inklusive Kulturprogramm.

Erleichtert wird das Finden der optimalen Angebote durch 5-Sterne-Bewertungen in der Reiseapp. Doch: "Bringt es Sie Ihrer Erfahrung nach Ihrem Zweck der Existenz näher, wenn Sie tun, was die meisten Menschen tun?", fragt der US-Autor John Strelecky in seinem Buch "Café am Rande der Welt". Die Antwort: wahrscheinlich nicht. An den von der App empfohlenen Orten finde ich als Tourist meist nur Gedränge und den Müll meiner Vorgänger.

Was heißt es denn auch, wenn 34.000 Menschen vor mir einen Ort als "gut" empfunden haben? Muss ich ihn auch gut finden? Will ich ihn überhaupt sehen, wenn jeder schon da war? Und was stimmt mit mir nicht, wenn ich ihn nicht mag?