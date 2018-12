Streaming

Deadpool crasht den "Avengers: Endgame"-Trailer, wie es nur Deadpool kann

Er spielt einfach JEDE Rolle selbst.

Es ist schwierig, bei all den kommenden Superheldenfilmen noch den Überblick zu bewahren. Ein neuer "Spider-Man", am Computer animiert, lief gerade an, ein erster "Aquaman", mit echten Menschen, kommt am Donnerstag. Dann folgt "Captain Marvel" im März und nur einen Monat später "Avengers: Endgame" – als eine Art Staffelfinale für elf Jahre Marvel-Comicfilme.

Wen es aber auch noch gibt: Deadpool, den Helden mit der großen Klappe und den bissigen Meta-Witzen.

Deadpool brachte in den USA gerade seinen quasi jugendfreien Weihnachtsfilm "Once Upon a Deadpool" heraus. Aber zwischendurch blieb der umtriebigen Figur noch Zeit, den ersten Trailer zu "Avengers: Endgame" zu verarschen. Auf diesen hatten Fans seit Monaten gewartet, nicht mal der Name des Films war vorher bekannt. Nun gibt es eine Deadpool-Version des Clips, die dieses Warten – und auch sonst einiges – aufs Korn nimmt.

Deadpool ist als der Antiheld bekannt, der sich der Tatsache bewusst ist, fiktiv zu sein. Von den Seiten seiner Comics spricht er daher direkt zu den Leserinnen und Lesern und versorgt sie mit dummen Sprüchen. Nicht selten geht es dabei um andere Comics, seine Autoren oder Hugh Jackman.

Was passiert nun im deadpoolisierten Trailer zu "Avengers: Endgame"? Anstatt Tony "Iron Man" Stark sehen wir Deadpool. Wir sehen Deadpool als Captain America. Als Thor. Als Black Widow. Und überhaupt jeder Avenger, der im Trailer so vorkommt.

Und am Ende trollt uns Deadpool dann noch bei der Frage, wie der Film nun eigentlich heißt. Oh, the irony.

Hier kannst du den Clip sehen: