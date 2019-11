bento: Du hast deine Doktorarbeit im Bereich der Positiven Psychologie geschrieben. Selbstmitgefühl ist ein wichtiges Konzept darin. Was genau ist das?

Katharina Tempel: Ursprünglich kommt es aus dem Buddhismus. Mitgefühl ist eine Anteilnahme am Leid oder an der Not anderer Menschen. Beim Selbstmitgefühl gibt man diese Anteilnahme sich selbst. Man versucht also, sich in schweren Situationen mit Fürsorge, Freundlichkeit und Respekt zu begegnen.