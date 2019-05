Ich bin also nicht, sondern ich reagiere nur?



Natürlich bestimme ich die Situation auch mit. In der Regel will ich mich funktional verhalten, sodass ich ein bestimmtes Ziel erreiche – das ist meistens Anerkennung oder Bestätigung. Was in einer Situation funktional ist, bewertet jeder Mensch anders. Das hängt auch mit den Erfahrungen zusammen, die ich schon gemacht habe. Bekam ich auf bestimmtes Verhalten positive Reaktionen, werde ich mich wahrscheinlich häufiger so verhalten und umgekehrt.

Wir ziehen heutzutage öfter um, reisen mehr, wechseln häufiger unsere Jobs und Partner. Im Netz können wir Parallelidentitäten aufbauen, uns in beiden Welten immer wieder neu erfinden. Kommen wir uns damit näher oder verlieren wir uns?

Ich sehe da Chancen und Gefahren. Einerseits besteht die Chance, jene Kontexte zu entdecken, in denen ich am meisten Belohnung erfahre und mich am besten entfalten kann – mir also näher zu kommen. Andererseits besteht die Gefahr, dass ich mich zwischen zu vielen Möglichkeiten und Rollen verzettele und mein Potenzial gar nicht ausschöpfe. Durch soziale Medien kann es auch passieren, dass sich digitale und reale Identität zu sehr unterscheiden – wie manage ich diesen Unterschied? Partnerschaftsportale haben gezeigt, dass das Enttäuschungspotenzial hier groß ist.