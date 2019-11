Die Streitereien zwischen Katharina und ihrem Freund wegen seiner Mutter wurden nach dem Unfall immer schlimmer, erzählt sie. Deshalb habe ihr Freund sich jetzt mit Hilfe seiner Familie eine neue Wohnung gesucht, um Abstand zwischen sich und Katharina zu bringen. Dieses Mal nicht heimlich, Katharina wusste davon.

Trotzdem will er sich um die Beziehung bemühen. Er bereue sein Verhalten, sagt der 26-Jährige, der in diesem Text anonym bleiben will, sich im Skype-Interview mit Katharina für diesen Text aber kurz zu Wort meldete. "Ich habe meiner Familie viel zu verdanken, sie haben mich großgezogen und mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Trotzdem bin ich selbst von mir enttäuscht, wie ich in manchen Situationen meiner Freundin gegenüber reagiert habe. Ich fühle mich sehr zerrissen." Mehr möchte Katharinas Freund nicht zu dem Thema sagen. Die Situation ist ihm unangenehm.

Aber was können Paare in einer solchen Situation machen? Anna Wilitzki rät, kleine Rituale in die Beziehung einzubauen, beispielsweise bei einem gemeinsamen Besuch oder Unternehmung mit den Schwiegereltern. Ein Beispiel: Verteilt die Schwiegermutter Spitzen, könne er ihre Hand nehmen. Die zwei könnten Zeichen vereinbaren: "Wenn sie den Kopf auf die Schulter des Partners legt, ist es langsam an der Zeit zu gehen." Bei den Klientinnen und Klienten der Expertin hätten diese kleinen Gesten bereits große Wirkung gezeigt. Der andere fühle sich wahrgenommen. Und ist die Allianz des Paares stark genug, falle es leichter, das Gespräch mit den Eltern zu suchen und sich ihnen gegenüber klar zum Partner zu bekennen.

Genau diese Strategien haben für die 32-jährige Annika funktioniert. Auch sie kennt diese Spannungen. Sie habe seit Jahren so gut wie kein Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter, habe sich von Anfang an nicht von ihr akzeptiert gefühlt. Es sei bereits das zweite Mal, dass sie diese Erfahrung mit der Mutter eines Partners mache. "Natürlich habe ich mich deshalb am Anfang selbst hinterfragt und an mir gezweifelt", sagt sie.

Anders als bei Katharina und ihrem Freund hat sich Annikas Mann ihr gegenüber immer loyal verhalten, so konnte sich Annika mit der Situation arrangieren. "Als seine Mutter mich und unseren Sohn einmal nicht zu ihrem Geburtstag einlud, blieb er zum Beispiel mit uns zu Hause", erzählt sie.

Warum genau das Verhältnis so angespannt ist, weiß Annika selbst nicht. Unterschwellig habe sie immer das Gefühl gehabt, ihre Schwiegermutter mache ihr Vorwürfe, sie habe ihr den Sohn entrissen. Das Paar habe schnell geheiratet, nachdem das erste Kind unterwegs gewesen sei. "Und auch optisch habe ich wohl nicht dem entsprochen, was sie sich gewünscht hat", vermutet sie.

Nicht immer gelingt es, das zerrüttete Verhältnis zu kitten. Akzeptanz sei wichtig, sagt Expertin Anna Wilitzki. "Und das bedeutet nicht, einfach alles hinzunehmen, sondern auf Bewertung zu verzichten. Die Betroffenen sollten sich fragen, was sie brauchen, um sich glücklicher zu fühlen. Das müsse nicht zwangsläufig bedeuten, ein enges Verhältnis zur Schwiegermutter aufzubauen. "In schwierigen Situationen wird manchmal entschieden, den Kontakt ganz abzubrechen, weil die Dynamik zu ungesund für einen selbst oder für die Beziehung ist", sagt Wilitzki.