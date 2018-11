Ein weiterer Faktor, der die Lage erschwert: Abhängigkeiten – mit Blick auf Geld oder Kinderbetreuung. "Viele junge Paare nehmen es gerne an, wenn sie günstig auf dem Grundstück der Eltern leben können oder sich die ältere Generation regelmäßig um das Kind kümmert. Oft sehen sie aber nicht, dass sich manche Eltern damit das Recht erkaufen, sich einzumischen." Wer sich auf ein solches Modell einlässt, sollte von Anfang an klare Regeln aufstellen – oder sich klarmachen, dass hier ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung geopfert wird.

Was können wir tun, um das Verhältnis zu den Schwiegereltern zu verbessern?

Auch wenn es schwierig klingt: Wir können versuchen, nicht ganz so viel Wert auf die Anerkennung durch die Schwiegereltern zu legen. "Es ist problematisch, wenn man die eigene Selbstakzeptanz von einem fremden Urteil abhängig macht", sagt Kaiser. "Es gehört auch zur eigenen Emanzipation und zum Erwachsenwerden, dass man das eigene Selbstwertgefühl davon löst." Wer das schafft, kann Sprüche der Schwiegereltern vielleicht eher an sich abprallen lassen – und so dafür sorgen, dass die Situation nicht eskaliert.

Beide Seiten sollten versuchen, keinen "Konformitätszwang" zu verordnen (auch wenn hier oft vor allem die Schwiegereltern gefragt sind). "Es sollte in einer Familie okay sein, wenn es unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen gibt. Man sollte den Anderen ihre Eigenarten lassen und nicht versuchen, sie zu ändern." Und wenn es gar nicht anders geht, kann man auch auf Distanz gehen: Häufig hilft es, den Kontakt etwas herunterzufahren, nicht zu viele gemeinsame Berührungspunkte im Alltag zu haben.

Letzte Lösung: Funkstille?

Wenn wir den Kontakt zu den Schwiegereltern komplett abbrechen wollen ("Fahr du alleine hin, es ist DEINE Familie!"), dann müssen wir uns in den meisten Fällen auf Stress in der eigenen Beziehung einstellen. "Die Identifikation mit der eigenen Familie ist häufig sehr groß“, sagt Kaiser. "Wenn man hört, der Partner kann mit den Eltern nichts anfangen, dann wird es oft auch als eigene Kränkung empfunden – und die lässt sich nicht wegargumentieren."