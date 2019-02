Ich spreche so was immer an. Manchmal reagieren die Leute dann mit: Oh, das war nicht so gemeint. Oder es wird geleugnet. Der Redaktion hätte ich gerne erklärt, dass es eine direkte Verbindung vom Rassismus auf der Straße unseres Landes und dem, was sie von mir verlangen gibt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.

Richtige Klischee-Rollen muss ich zum Glück nicht annehmen. Die Leute wollen mittlerweile mit mir als Person arbeiten, vielleicht weil sie mich näher kennengelernt haben. Und ich bin gemischt – nicht ganz dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt.

Vergangenes Jahr habe ich in der ARD-Serie "Um Himmels Willen“ den Enkelsohn des Bürgermeisters gespielt, weil es kein Thema war, dass ich schwarz war. Ich habe das gemacht, weil es eine der größten Serien Deutschlands ist. Acht Millionen Zuschauer im Schnitt.