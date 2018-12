Die Frauen kamen dann zu uns in die Klinik und wir konnten den Eingriff legal durchführen. In Hamburg und in den meisten anderen größeren Städten in Norddeutschland herrschte damals ein relativ liberales Klima. Die Begründungen der Frauen wurden in der Regel ohne Einwände und Schuldzuweisungen akzeptiert, die Notlagenbescheinigungen fast immer ausgestellt. Frauen aus anderen Teilen Deutschlands reisten häufig in die Niederlande, wo eine liberalere Gesetzgebung herrschte, die die Entscheidung der Frauen achtete.

Die Notlagenindikation wurde 1992 abgeschafft, es gibt inzwischen die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen straffrei abzutreiben. Das finde ich richtig. Ich bin bis heute der Überzeugung, dass die Entscheidung für oder gegen einen Abbruch immer in der Hand der Betroffenen liegen muss. Es ist ihr Körper, ihr Kind, ihr Leben.

Bei jedem Eingriff war allen Beteiligten bewusst, dass aus dem, was da in der Frau heranwuchs, ein Kind hätte werden können. Doch wenn eine Frau mit dem Wunsch nach einem Abbruch zu einer Ärztin kommt, hat sie sich bereits viele Gedanken gemacht und außerdem an einer Schwangerschaftskonfliktberatung teilgenommen. Möchte sie die Schwangerschaft beenden, ist das ihre freie Entscheidung, die es zu akzeptieren gilt.