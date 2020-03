In vielen Bundesländern wurde in den vergangenen Tagen und Wochen erlassen, dass die Beratung vorübergehend auch per Telefon oder Videocall erfolgen kann. Auch in Hamburg. Das sei aber noch nicht angelaufen, sagt Kerstin Falk. "Wir müssen jetzt klären, wie das genau laufen kann. Die Beratung am Telefon ist das eine, aber wie kommt dann der Beratungsschein zur Frau?"

Schwangerschaftsabbruch per Telemedizin – ein rechtlicher Graubereich

In Isabel Ottos Beratungsstelle in Niedersachsen wird die virtuelle Beratung bereits angeboten – allerdings nur per Video. So könnten sich die Frauen auch ausweisen, indem sie einfach ihren Personalausweis oder ein anderes Dokument in die Kamera hielten. Der Beratungsschein werde dann per Post verschickt. Für Frauen, die nicht wollen, dass andere aus ihrem Haushalt von dem Abbruch erfahren, ist aber auch das problematisch. In dem Fall werde der Schein in einem neutralen Umschlag ohne Absenderadresse verschickt, sagt Isabel – "und wir setzen auf das Briefgeheimnis". Für Frauen in dieser Lage bleibt die Beratung per Video oder Telefon trotzdem schwierig, schließlich könnten andere im Haushalt mithören. Eine Chat- oder E-Mail-Beratung will Kerstin Falk jedoch nicht einführen: "Wir müssen sicher sein: Reden wir mit der Person, um die es geht?"