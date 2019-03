Rohes Fleisch/Fisch in der Schwangerschaft

In rohem Fleisch oder in Fisch können die Erreger von Listeriose und Toxoplasmose enthalten sein, die Erkrankungen oder Fehlgeburten verursachen können. Schwangere sollten deswegen kein rohes und nicht durchgegartes Fleisch essen, also zum Beispiel Salami oder rohen Schinken. Auch auf Räucherfisch, Weichkäse oder Eier, die nicht komplett durchgegart sind, sollte verzichtet werden. Mehr Infos bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung