Gerechtigkeit

Wissenschaftler an die Macht?

Warum eine Technokratie auch nicht besser wäre als eine Demokratie – ein Gespräch.

"Unite behind the science" – so lautet die wichtigste Forderung von Greta Thunberg und "Fridays for Future". Hört darauf, was die Klimaforschung sagt.



Viele Menschen wünschen sich, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr in die Politik einmischen. In einer Umfrage findet mehr als die Hälfte der Befragten, politische Entscheidungen sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. (SPIEGEL)