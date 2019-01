Etwa alle vier Wochen ist es bei Frauen soweit: Sie bekommen ihre Periode. Eine besondere Zeit für den Körper, in der die Gebärmutter über vier bis fünf Tage Schleimhaut abstößt. Für manche kann das schmerzhaft sein, andere können in dieser Phase keinen Sport machen, und wieder andere spüren gar nicht, dass sie ihre Tage haben. Doch was bedeutet diese Zeit für das Sexleben?