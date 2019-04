Ich bin in einem Dorf in der Nähe von Hamburg großgeworden. Bis zu meinem 16. Geburtstag kannte ich nur den Wochenmarkt, die Tanzschule und das Schützenfest. Damals fand ich das schrecklich langweilig: immer die gleichen Leute, die gleichen Lieder und die gleichen Gespräche. Großstädte hingegen galten als die Verheißung: Volle Clubs, interessante Menschen, gute Musik und feiern, so lange man will.