Janwillem erkennt eine Parallele zur Entstehungsgeschichte von Kleingärten: Die Arbeiterklasse nutzte diese Anfang des 19. Jahrhunderts zum Anbau von Obst und Gemüse, aber die Gärten waren auch Zufluchtsorte. Einige zogen wegen des Wohnraummangels in Städten wie Berlin oder Hamburg sogar ganz dorthin, was mit dem Kleingartengesetz von 1983 allerdings verboten wurde (taz). Wie die Arbeiterfamilien leben auch junge Großstädter häufig in engen Wohnungen. "Viele haben keinen Garten am Haus, also flüchten sie sich ins Grüne", sagt Janwillem. Und: "Kleingärten, das sind Gärten für alle." In den nächsten Jahren sollen in Wilhelmsburg Dutzende weitere Parzellen hinzukommen. Man überlege, einzelne Beete und Gemeinschaftsgärten zu vermieten, das sei nun gefragt, so Janwillem.