So viel zum wann – kommen wir zum wo: Tun wir es bei ihm, bei mir oder in einer Kneipe? "Ein neutraler Ort kann sehr unangenehm werden, manche Emotionen möchte man nicht in einem Café herauslassen", sagt die Psychologin. "Es hängt aber davon ab, mit welcher Reaktion man rechnet: Wenn ich Angst habe, bedroht zu werden, dann ist es besser, wenn es nicht meine Wohnung ist." In diesem Ausnahmefall ist eine öffentliche Location sinnvoll, an der ich zur Not um Hilfe rufen kann.

Normalerweise gilt aber: Zuhause haben wir mehr Ruhe, alles zu klären. Und der Verlassene sollte die Möglichkeit haben, selbst abzuhauen – das wäre in meiner Wohnung am einfachsten. Wenn es bei ihm passiert (was auch okay ist): Besonders viel Taktgefühl dabei haben, den richtigen Abschiedszeitpunkt abpassen und es nicht endlos in die Länge ziehen.