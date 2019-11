Definieren Frauen und Männer es unterschiedlich, was guten oder schlechten Sex ausmacht?

Generell haben Männer in vielen Fällen leichter einen Orgasmus – und wenn sie keinen hatten, war es für sie kein guter Sex. Viele Frauen haben es schwerer zu kommen, wissen dies, und streben insofern nicht so sehr danach. Sie sagen sich: "Oh nee, ich weiß, wie anstrengend es für mich werden wird, einen Orgasmus zu haben. Das brauche ich heute nicht." Sie genießen den Sex trotzdem – das Gefühl, ausgefüllt zu sein und dem Partner nahe zu sein.

Woran liegt es denn, dass Männer meistens leichter kommen können als Frauen?

Der Geschlechtsverkehr funktioniert bei den Männern meist wie die Technik ihrer Selbstbefriedigung: Friktion durch Stoßen. Das ist dieselbe Art von Hoch- und Runterreiben, wie wenn sie es sich selbst machen. Dabei spürt die Frau aber nicht viel, die Vagina ist dafür schlicht nicht angelegt, sie bräuchte eher Druck und langsame Bewegungen.

Warum fordern Frauen dann nicht einfach vom Partner ein, sie anders zu berühren?



Es gibt Untersuchungen, die deutlich belegen, wie sehr das weibliche Erleben von Sex im Zusammenhang damit steht, wie die Frau ihren eigenen Genitalbereich findet. Und da die meisten sich dort unten nicht schön oder sogar eklig finden, denken sie beim Sex meist gar nicht an sich, sondern lieber an den Mann.

Wieso denn eklig?

Ihr "Unten" ist für viele Frauen wortwörtlich ein Schambereich. Sie haben das Gefühl, dass sie unten ungut riechen, dass es nicht schön aussieht, dass es nicht ordentlich rasiert ist, und so weiter. Das ist problematisch!



Ich erkläre es Frauen gern so: "Stell dir mal vor, du schläfst mit einem Mann, der seinen Penis nicht mag." Da beginnt meist das Verstehen. Dann frage ich: "Und was ist, wenn du mit einem Mann Sex hast, der seinen Penis eklig findet?"