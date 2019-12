Felix*, 33:

"Mein krassestes Erlebnis ist noch gar nicht lange her: Da habe ich mich mit einem Paar übers Internet zum Sex verabredet. Ich hatte sowas schon öfter gemacht, kannte diese Leute aber noch nicht. Wir haben uns in einem Gay-Saunaclub verabredet, wo man einzelne Räume mieten kann. Schon während wir uns noch unterhalten haben, fand ich die beiden irgendwie merkwürdig, doch es war mir unangenehm, einfach wieder zu gehen. Also bin ich mit in den Raum gegangen. Sobald die Tür zuging, verfiel die Frau in eine Art Trance und schrie nur noch flehend 'Bitte, bitte!'.

Die ganze Zeit!

Sie wollte dann richtig hart genommen werden, ich sollte ihr auch meinen Penis tief in den Mund rammen. Darauf stehe ich ohnehin nicht so, aber am schlimmsten war dieses flehende Schreien.

Die ganze Situation war extrem verstörend. Trotzdem habe ich es nicht abgebrochen. Ich dachte: Einfach durchziehen, gleich ist es vorbei. In der Situation selbst habe ich Scham empfunden, jetzt sehe ich es nur noch als ein Erlebnis, das ich lieber nicht gehabt hätte.

Das war natürlich ein sehr außergewöhnlicher Fall. Generell ist schlechter Sex für mich immer dann, wenn die Kommunikation zwischen den Partnern nicht funktioniert. Wenn einer von beiden beispielsweise nicht sagt, was er mag und was nicht. Ich hatte schon ein paar Mal die 'Seestern'-Situation – also dass eine Frau einfach da lag, Arme und Beine von sich gestreckt und sich gar nicht mehr bewegt hat. Das törnt mich sofort ab, weil ich auch gar nicht weiß, ob sie gerade Spaß hat oder nicht."