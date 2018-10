Today

Giuliana Farfalla ist das erste Transgender-Model auf dem deutschen Playboy-Cover

Auf dem Cover des deutschen Playboys hat Giuliana Farfalla viele prominente Vorgängerinnen. Seit 45 Jahren ziehen sich mal mehr, mal weniger bekannte Frauen hierzulande für das Männermagazins aus. Dennoch ist Farfallas Striptease eine Premiere: Sie ist die erste Transsexuelle auf dem Cover der deutschen Ausgabe.

Geboren wurde Giuliana vor 21 Jahren als Junge in Baden-Württemberg. "Ich habe das relativ früh gemerkt, dass ich im falschen Körper geboren wurde", erzählt sie in einem Interview. Unterstützung bekam sie in dieser Zeit vor allem von ihrer Mutter. Vor einiger Zeit erfolgt dann die Geschlechtsangleichung. (RTL)