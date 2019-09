Man habe Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und schlafe in monotonen Situationen eher ein, sagt Weeß. Dadurch mache man mehr Fehler: "Auf deutschen Straßen sterben beispielsweise doppelt so viele Menschen in Folge von Sekundenschlaf, also Schlafmangel, als infolge von Alkohol am Steuer", sagt Weeß (DSGM). Wer 17 Stunden ohne Unterbrechung wach ist, ist so leistungsfähig wie nach zwei Gläsern Wein – also eigentlich nicht mehr fahrtüchtig (Klinikum für Schafmedizin).