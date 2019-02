Was passiert, wenn wir zu wenig schlafen?

"Wenn der Körper ein Schlafdefizit hat, will er es in der dritten oder spätestens vierten Nacht aufholen", sagt Richter. So lange können wir kurze Schlafphasen aushalten, danach wird es kritisch.

"Man ist unkonzentriert und leicht vergesslich", erklärt Richter. "Das Gehirn wird schneller müde, man kann Aufgaben nicht bis zum Ende folgen, auch körperlich fühlt man sich schlapp."

Das Gehirn brauche unbedingt genug Schlaf: "Man kann das mit einer Waschmaschine vergleichen", sagt die Professorin. "Das Programm muss bis zum Ende ablaufen, damit wir uns morgens frisch und erholt fühlen. Wenn man es mitten drin abbricht, dann ist der Prozess nicht beendet und wir fühlen uns wie gerädert."