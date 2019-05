Doch der Grund dafür ist auch: Es fragt einfach niemand danach.

Das Problem läge nämlich auch in den methodischen Voraussetzungen von Studien: Abgefragt werden in Interviews und Fragebögen etwaige negative Konsequenzen einer Trennung, aber nicht die positiven.

Und da frage ich mich: Warum denn eigentlich nicht?

Ist es so schwer vorstellbar, dass die Trennung der Eltern sich letztlich auch positiv auswirken kann? Dass Trennungskinder Nicht-Trennungskindern aufgrund ihrer Erfahrung vielleicht sogar etwas voraus haben könnten?

Claus Koch hält diese These nicht für ausgeschlossen: "Entscheidend dürfte auch hier sein, wie die Eltern mit der Trennung und den Konsequenzen für ihre Kinder umgegangen sind", erklärt er. Wichtig seien etwa ein empathischer und einfühlsamer Umgang mit den Kindern, ein freundliches und respektvolles Miteinander der Eltern, auch nach der Scheidung. Dann könnten Trennungskinder durchaus etwas aus der Trennung ihrer Eltern 'lernen' und solchen Erfahrungsschatz in ihre späteren Beziehung produktiv einbringen. Das könnte so aussehen: