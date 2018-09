Ich habe in letzter Zeit recht viele Pornos gesehen. Also die guten, in denen Frauen und Männer gleichermaßen ungekünstelten Spaß an der Sache haben. Dabei musste ich feststellen, dass viele der oft Laiendarstellerinnen Schamhaar tragen. Kein Wildwuchs, soweit ich das beurteilen kann. An den Seiten meist etwas rasiert und in der Mitte recht ansehnlich getrimmt.