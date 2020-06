Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob du schon mal jemanden getroffen hast, der sapiosexuell ist, hier eine kleine Hilfestellung: Das Mengendiagramm von Menschen, die dir auf einer WG-Party ungefragt erzählen, dass sie keinen Fernseher besitzen, und Menschen, die sich selbst als sapiosexuell bezeichnen, ist genau ein Kreis.



Das zeigt sich schon an der Wortneuschöpfung, Verzeihung, am Neologismus "Sapiosexuell", der das lateinische Wort "sapere" (was so viel wie "wissen" bedeutet) zu einer sexuellen Orientierung umdeutet. Allerdings ist das Wort leider kein Insiderbegriff für Soziologiedoktoranden geblieben: