Ich finde, das ist eine seltsame Beschneidung der Rechte derer, die keine Kinder bekommen können. Das stört mich.



Weiß deine Familie, dass du das machst?

Nein. Ein Teil meiner Freunde weiß es. Und meine Freundin.

Es gibt ja nicht viel Geld für eine Samenspende. Ärgert dich das?

Ich bekomme pro Spende 65 Euro. Und wenn sie freigegeben wurde, noch einmal 20 Euro. Ich sehe das nicht als Bezahlung, sondern als Aufwandsentschädigung.

Aber die Samenbank ist ja ein Unternehmen. Die verdienen viel Geld damit.

Ja, die Gewinnspanne zwischen dem, was man als Spender bekommt und dem, was die Samenbank verdient ist ziemlich hoch. Ich würde sagen, dass das die Stellschraube ist, an der gedreht werden müsste, nicht das Geld für die Spender. Also ich würde den Menschen, die das in Anspruch nehmen, sagen: Schließt euch mal zusammen, damit ihr nicht mehr so viel dafür bezahlen müsst.

Willst du selbst mal Kinder?

Jetzt gerade kommt das Thema Kinderkriegen auf. Ich dachte eigentlich, ich bleibe davon verschont: Aber man sieht ja überall welche rumlaufen. Wenn ich selbst Vater werde, möchte ich das tun, weil das Kind Selbstzweck ist. Nicht, weil es mich glücklich macht, oder ich mich als Vater präsentieren will. Oder damit mein Stammbaum noch hundert Jahre weitergeht.

Ich will einen Menschen großziehen, der glücklich ist und gut mit seinen Mitmenschen umgeht.