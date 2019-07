Weil es direkt so gut funktioniert, will Svenja wieder mit Turnieren beginnen. Sie lässt sich einen teuren Spezialsattel anfertigen, um keinen Sturz zu riskieren. Ein Hoffnungsschimmer, durch den sie Stück für Stück die Kontrolle über ihren Körper und ihr Leben zurückgewinnt. Auch die Schmerzen lassen langsam nach. Doch hat sich durch das viele Reiten an Svenjas Sitzbein bald ein Abszess gebildet. "Ich war gerade in Ansbach und sollte für den Bayernkader gesichtet werden, als er sich öffnete", erinnert sie sich. Durch ihre Lähmung ist sie an der betroffenen Körperstelle nahezu taub, die offene Wunde fällt ihr erst beim Umziehen nach dem Turnier auf. Wieder muss sie ins Krankenhaus, wieder wird sie operiert.

Die ganze Zeit in ihrer Reha hatte sie immer nur ans Reiten gedacht. Doch der Vorfall macht ihr klar: Der Sport lässt sich nicht mit ihrer Gesundheit vereinbaren. Sie muss eine Entscheidung treffen. "Ich habe mein Pferd an eine gute Freundin verkauft. Das brach mir das Herz – die Pferde waren meine Psychologen, meine Leidenschaft und mein Leben."

Noch ein Tiefschlag. Und jetzt?

Nichtstun kommt für die 28-Jährige nicht infrage. Der Behindertensport bietet viele Disziplinen, doch will Svenja nicht schon wieder bei Null anfangen müssen.

Also vielleicht doch Rollstuhlbasketball? Den kennt sie noch aus der Reha und beherrscht zumindest die Grundkenntnisse. Die Sportart tut zwar weh, auch jetzt noch. Doch ist Svenja zu ehrgeizig, um deswegen aufzuhören – früh entdeckt sie unverhofftes Talent.